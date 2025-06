Dove vedere Inter-River Plate in chiaro oggi in tv e in differita: si decide il destino nel Mondiale

Alle 3:00 di stanotte l'Inter sfida il River Plate per l'ultima partita del girone: diretta in chiaro, ma si potrà anche rivedere il match.

Al Lumen Field di Seattle, patria del grunge, l'Inter prova a battere il River Plate e qualificarsi agli ottavi del Mondiale per Club. Nonostante anche un pareggio possa bastare per passare il turno, la squadra di Chivu - molto esplicito in conferenza stampa - cerca consapevolezza e continuità per dimenticare la batosta in finale di Champions League e una stagione, fin qui, senza trofei.

Alle 3:00 italiane, questa notte l'Inter sfida il River, club argentino a quattropunti come il team italiano. Sullo sfondo c'è il Monterrey, che spera in un successo delle due per poter qualificarsi (ma serve la vittoria contro l'Urawa, già eliminato).

Una sfida, quella tra Inter e River Plate, che milioni di tifosi nerazzurri cercheranno di seguire in diretta tv, con un più probabile recupero della stessa in differita e on demand nella giornata di domani, giovedì 26 giugno.