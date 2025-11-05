Dove vedere Inter-Kairat oggi in tv gratis: stasera, ore 21, la quarta partita di Champions

Inter-Kairat di questa sera è la partita settimanale trasmessa su Prime Video, servizio disponibile per gli abbonati al Prime di Amazon.

Alle ore 21:00 basta accedere al sito o all'app di Prime Video, selezionare la sezione sport e guardare dal vivo la partita dell'Inter valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League. Fin qui tre vittorie su tre per la squadra di Chivu.

Prima e dopo il match di Champions saranno disponibili approfondimenti e interviste con i protagonisti di Inter e Kairat, dagli allenatori ai dirigenti, passando ovviamente per i giocatori. La maggior parte dei quali dal campo di San Siro.