Dove vedere Inter-Kairat oggi in tv gratis: stasera, ore 21, la quarta partita di Champions

Unica italiana al top in questa Champions League, stasera l'Inter ospita il Kairat a San Siro. Il match si può vedere in chiaro anche con l'abbonamento di prova.

Dopo i pareggi di Juventus e Napoli tocca all'Inter. La squadra di Chivu ospita il team kazako del Kairat, una delle squadre più in basso in graduatoria fin qui, con la possibilità di staccare quasi matematicamente il pass per almeno i playoff, una fase che i nerazzurri vogliono comunque evitare qualificandosi direttamente agli ottavi.

Inter-Kairat potrebbe avvicinare sensibilmente il team milanese agli ottavi, raggiungibili facilmente, sulla carta, nelle ultime quattro partite in caso di successo nella serata del 5 novembre.

Nuovamente in marcia dopo aver dimenticato la sconfitta di Napoli pregna di polemiche, l'Inter avrà milioni di spettatori davanti allo schermo dalle 21:00 di oggi. Tramite quale canale e/o servizio?

  • INTER-KAIRAT STASERA IN TV, DOVE?

    Inter-Kairat di questa sera è la partita settimanale trasmessa su Prime Video, servizio disponibile per gli abbonati al Prime di Amazon.

    Alle ore 21:00 basta accedere al sito o all'app di Prime Video, selezionare la sezione sport e guardare dal vivo la partita dell'Inter valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League. Fin qui tre vittorie su tre per la squadra di Chivu.

    Prima e dopo il match di Champions saranno disponibili approfondimenti e interviste con i protagonisti di Inter e Kairat, dagli allenatori ai dirigenti, passando ovviamente per i giocatori. La maggior parte dei quali dal campo di San Siro.

  • LA PARTITA DELL'INTER GRATIS SU PRIME

    Anche chi non è abbonato al Prime di Amazon può comunque guardare Inter-Kairat gratis e in chiaro.

    In che modo? Basta sottoscrivere una prova di trenta giorni, nella quale sarà possibile vedere tutto il catalogo di film, serie tv ed eventi sportivi in diretta, nonchè ovviamente sfruttare i servizi di Amazon Prime.

    Al termine della prova di trenta giorni l'abbonamento viene rinnovato automaticamente per un mese o per un anno, questo a meno dell'annullamento prima della scadenza. 

    Qualora l'abbonamento venga annullato sarà possibile comunque utilizzare i trenta giorni con Amazon, senza pagare nulla.

  • GLI ORARI DI INTER-KAIRAT SU PRIME

    • Collegamento alle 19:30
    • Inizio partita alle 21:00
    • Post partita dalle 22:55 in poi

  • TUTTE LE PARTITE DI CHAMPIONS IN TV, I CANALI

    21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Inter-Kairat Almaty (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

    21.00 Marsiglia-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Manchester City-Borussia Dortmund (Champions League) - TV8, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    21.00 Bruges-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    21.00 Newcastle-Athletic (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Benfica-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

    21.00 Ajax-Galatasaray (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

