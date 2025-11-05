Dove vedere Inter-Kairat oggi in tv gratis: stasera, ore 21, la quarta partita di Champions

Dopo i pareggi di Juventus e Napoli tocca all'Inter. La squadra di Chivu ospita il team kazako del Kairat, una delle squadre più in basso in graduatoria fin qui, con la possibilità di staccare quasi matematicamente il pass per almeno i playoff, una fase che i nerazzurri vogliono comunque evitare qualificandosi direttamente agli ottavi.
Inter-Kairat potrebbe avvicinare sensibilmente il team milanese agli ottavi, raggiungibili facilmente, sulla carta, nelle ultime quattro partite in caso di successo nella serata del 5 novembre.
Nuovamente in marcia dopo aver dimenticato la sconfitta di Napoli pregna di polemiche, l'Inter avrà milioni di spettatori davanti allo schermo dalle 21:00 di oggi. Tramite quale canale e/o servizio?