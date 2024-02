Dove vedere Inter-Juventus in tv e streaming

Inter e Juventus si affrontano nella 23ª giornata del campionato di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Luci a San Siro per il match che può valere un'intera stagione: Inter e Juventus, rispettivamente la prima e la seconda in classifica del campionato di Serie A, si affrontano nello scontro diretto che potrebbe indirizzare la corsa allo Scudetto.

I nerazzurri, freschi di sorpasso ai danni dei bianconeri, sono reduci dalla pesante vittoria di Firenze contro la Fiorentina, che ha portato la squadra di Simone Inzaghi nuovamente a +1, dopo il virtuale sorpasso della Juve, e con una partita da recuperare (il prossimo 28 febbraio contro l'Atalanta).

Al Meazza arriva una Juventus costretta a fare i conti con una frenata in campionato dopo il pareggio interno contro l'Empoli che ha impedito alla squadra di Massimiliano Allegri di presentarsi allo scontro diretto da virtuale capolista.

Inter e Juve, rispettivamente con 54 e 53 punti, si giocano molto delle rispettive chance Scudetto nel faccia a faccia di Milano.

In questa pagina tutte le info su come seguire Inter-Juventus in diretta tv e streaming.