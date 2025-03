Dove vedere Inter-Juventus femminile oggi in tv e streaming, anche in chiaro e gratis

Serie A femminile giunta alla fase playoff: in campo Inter e Juventus. Dove vedere il match di oggi in tv e streaming, anche gratis.

Derby d'Italia in programma nella fase playoff della Serie A femminile: Inter e Juventus si affrontano nella giornata odierna.

Bianconere in testa alla classifica con 49 punti, dieci in più rispetto alle nerazzurre che stazionano in terza posizione e in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Di seguito tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming della partita in programma oggi 30 marzo, visibile anche in chiaro e dunque gratis.