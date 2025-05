Dove vedere Inter-Barcellona in tv oggi: stasera in palio la finale, i canali in chiaro e in abbonamento

Questa sera l'Inter ospita il Barcellona per la semifinale di ritorno di Champions League: come guardare la partita dalle 21:00.

Il momento è arrivato. Alle 21:00 di oggi l'Inter conoscerà il suo destino: a San Siro, stasera, in palio la finalissima di Champions League. Dopo il 3-3 dell'andata, il Barcellona arriva a Milano per accedere all'ultimo turno nella bolgia dello stadio nerazzurro, deciso a spingere la squadra in finale due anni dopo quella persa contro il Manchester City.

Partita con il maggiore incasso nella storia del calcio italiano, Inter-Barcellona sarà anche da record per quanto riguarda gli spettatori che la vedranno in diretta tv e streaming. Il match di San Siro, in particolare, è disponibile sia live in chiaro e gratis per tutti, sia tramite abbonamento ai servizi che detengono i diritti per quasi tutto il torneo, ovvero Sky e NOW.

Dunque, quali sono i canali che trasmettono Inter-Barcellona di questa sera? Vediamo tutte le opzioni, con ampio pre e post partita da San Siro e dagli studi di Sky.