Dove vedere Inghilterra-Lettonia oggi in tv: seconda partita di qualificazioni Mondiali, diretta gratis

Inghilterra-Lettonia alle 20:45 di stasera: dopo il successo contro l'Albania nell'esordio di Tuchel ecco la seconda gara di qualificazione.

C'è grande attenzione sull'Inghilterra di Tuchel, nuovo commissario tecnico della formazione britannica. Dopo la vittoria all'esordio contro l'Albania, la squadra d'oltre Manica ospita la Lettonia per la seconda partita di qualificazioni Mondiali.

Inserita nel gruppo K, l'Inghilterra è l'assoluta favorita per qualificarsi direttamente al Mondiale 2026 senza passare dai playoff, per i quali probabilmente lotteranno principalmente l'Albania e la Serbia (solamente la seconda in classifica del girone giocherà gli spareggi per i rimanenti posti alla prossima Coppa del Mondo).

Come il resto delle qualificazioni Mondiali di questo marzo, anche Inghilterra-Lettonia si può vedere oggi in tv gratis: alle 20:45 Harry Kane e compagni proveranno a premere sull'acceleratore alla ricerca della seconda vittoria in altrettante partite.