Dove vedere Inghilterra-Italia femminile oggi in tv: diretta in chiaro della partita per la storia, in palio la finale

Semifinale di Euro 2025, l'Italia di Soncin sfida l'Inghilterra Campionessa in carica del torneo femminile: diretta tv e streaming dalle ore 21:00.

L'Italia femminile ha già raggiunto la finale dell'Europeo, ma non ha mai vinto. L'ora di cambiare la storia è finalmente arrivata? Questa sera, alle ore 21:00, la squadra di Soncin affronta nella semifinale del torneo continentale le Campionesse in carica dell'Inghilterra, favorite per il successo finale al pari della Spagna, presente dall'altra parte del tabellone.

In mezzo alle grandi del calcio femminile l'Italia sta rappresentando la sorpresa, decisa a sognare fino all'ultimo: i 90' di oggi (più eventuali supplementari e rigori) separano Girelli e compagne dalla finalissima che per le azzurre manca oramai dal 1997 e in particolare dalla sconfitta contro la Germania.

Nuovamente seguitissima in virtù dei risultati ottenuti all'Europeo, l'Italia femminile vedrà milioni di connazionali davanti allo schermo per seguire la sfida contro l'Inghilterra: la diretta odierna è disponibile questa sera sia in tv che in streaming.