Dove vedere Inghilterra-Germania in tv oggi: la finale dell'Europeo U21, stasera si assegna la coppa

I Campioni in carica dell'Inghilterra e la Germania scendono in campo alle 21:00 per la finale dell'Europeo Under 21: si assegna la coppa.

Inghilterra contro Germania, di nuovo. Dieci giorni dopo la partita giocata nel girone, le due rappresentative Under 21 si affrontano in finale: stasera verrà assegnata la coppa alla squadra vincitrice nell'ultimo atto del torneo. Di fronte i Campioni in carica contro il team che ha fatto sua la competizione due anni prima. Favorite della vigilia al pari della Spagna, Germania e Inghilterra hanno rispettato i pronostici riuscendo a battere tutte le big fino ad arrivare a Bratislava, dove stasera, in terra slovacca, si gioca la finalissima dell'Europeo Under 21. Una finalissima che verrà trasmessa in chiaro e gratis per tutti, sia in tv che in streaming: sotto osservazione i campioncini del presente, ma soprattutto del futuro. L'articolo prosegue qui sotto