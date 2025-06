Dove vedere Germania-Slovenia Under 21 oggi in tv: alle 21 in campo i tedeschi, diretta gratis dell'Europeo

Comincia l'Europeo Under 21 per la Germania, che in Slovacchia gioca la prima partita contro la Slovenia: la gara è gratis e in chiaro questa sera.

Dopo Spagna e Italia, scocca l'ora della Germania. La Nazionale Under 21 vincitrice dell'Europeo nel 2017 e nel 2021 (e ancor prima nel 2009), esordisce al torneo di categoria sfidando la Slovenia alle 21:00 odierne. L'eliminazione shock della scorsa edizione, che vide i tedeschi all'ultimo posto nel girone con un solo punto, non è stata dimenticata e per questo la nuova infornata di giovani Under 21 vuole spazzarla via con il nuovo torneo 2025. Dopo aver giocato la Nations League con la prima squadra, gioca l'Europeo Under 21 con la Germania Nick Woltemade, una delle stelline della squadra al pari di Nathaniel Brown, Brajan Gruda e Paul Nebel. L'articolo prosegue qui sotto Germania-Slovenia, come tutto l'Europeo Under 21, è visibile stasera in tv e streaming gratis.