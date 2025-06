Dove vedere Germania-Portogallo oggi in tv: annunciati i canali, stasera la semifinale di Nations League

Comincia la fase finale di Nations League, la Germania affronta il Portogallo: in palio un posto in finale, diretta gratis in tv.

L'Italia è stata eliminata, rimangono quattro squadre in gioco. Oggi comincia la Nations League con la semifinale tra Germania e Portogallo, mentre giovedì sarà la volta di Francia e Spagna: tre grandissime del calcio europeo si giocano la coppa, finita nelle mani della Roja di Rodri nella sua ultima edizione. Alle 21:00 la Nations League è disponibile in diretta tv e streaming anche chiaro, in un periodo di Nazionali a cui seguirà a metà giugno, invece, il Mondiale per Club in terra statunitense. Al pari della già citata Spagna vincitrice, anche Francia e Portogallo hanno già ottenuto la coppa, rispettivamente nella seconda e prima edizione. Ancora a secco la Germania, pronta a conquistare un trofeo dopo oltre un decennio dal Mondiale 2014. Si gioca proprio in terra tedesca, dopo che Wirtz e compagni hanno buttato fuori l'Italia di Spalletti. L'articolo prosegue qui sotto