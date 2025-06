Dove vedere Flamengo-Bayern Monaco in chiaro: gratis in tv e streaming l'ottavo del Mondiale, gioca alle ore 22:00

Flamengo e Bayern Monaco a confronto agli ottavi del Mondiale per Club: come vedere la sfida che mette in palio l'accesso ai quarti.

Inizia a definirsi il quadro delle partecipanti ai quarti di finale del Mondiale per Club: Palmeiras-Chelsea è il primo accoppiamento, reduci dalla qualificazione che poi è anche l'obiettivo di Flamengo e Bayern Monaco. Brasiliani e tedeschi in campo alle ore 22:00 di stasera all'Hard Rock Stadium di Miami: a differenza dei bavaresi (battuti dal Benfica nell'ultimo match del girone), Danilo e compagni non hanno ancora perso (7 punti conquistati, frutto di due successi e un pareggio). La sfida tra Flamengo e Bayern Monaco è visibile in diretta tv e streaming: per farlo, ci sono due modi completamente gratuiti che andremo a elencare nel prossimo paragrafo. L'articolo prosegue qui sotto