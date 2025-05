Dove vedere la finale di Europa League Tottenham-Manchester United: alle 21:00 la finale in chiaro

Stasera la partita che assegna l'Europa League: la finale Tottenham-Manchester United è in diretta tv anche gratis per tutti.

Una vittoria significherebbe dimenticare completamente, o quasi, la pessima annata di Premier League. Una sconfitta, invece, peggiorerebbe ulteriormente l'umore dei tifosi. Ci si gioca tutto, non si può sbagliare: alle 21:00 di stasera, Tottenham e Manchester United si giocano la finale di Europa League a San Mames, nello stadio dell'Athletic Bilbao.

Tottenham-Manchester United può essere la gara del riscatto, un derby britannico di cui si parlerà a lungo nel corso del tempo. Una partita in cui stavolta non ci saranno italiane (l'Atalanta è Campione in carica), ma che sarà comunque seguitissima nella penisola: si assegna la coppa, che andrà nuovamente ad una squadra inglese.

Non solo in abbonamento, la finale di Europa League tra Manchester United e Tottenham è visibile anche in diretta tv e streaming gratis e in chiaro per tutti.