Dove vedere la finale di Coppa Italia Primavera: Milan-Cagliari gratis in tv

Milan-Cagliari, la finale di Coppa Italia Primavera in chiaro mercoledì: scelto il canale per la trasmissione dalle ore 15:00.

La prima storica vittoria del Cagliari o la terza del Milan? Mercoledì 9 aprile all'Arena Civica di Milano si gioca la finale della Coppa Italia Primavera, che vede di fronte le due squadre riuscite ad arrivare al match decisivo, di scena alle ore 15:00.

Milan-Cagliari, finale della Coppa Italia Primavera disponibile in diretta tv gratis e in chiaro, arriva un anno dopo l'ennesimo successo della Fiorentina, regina della competizione riuscita a conquistare il torneo in ben otto occasioni.

Proprio il Cagliari è riuscito ad eliminare a sorpresa la Fiorentina Campione in carica della Coppa Italia Primavera, avanzando fino alla finalissima: i tifosi rossoblù, al pari di quelli del Milan, seguiranno con trepidazione la gara di mercoledì che decreterà la più forte della competizione.