Dove vedere Feyenoord-Inter oggi in diretta tv e streaming: canale del match di Champions dei nerazzurri, anche gratis?

Feyenoord vs Inter

Inter di scena a Rotterdam per l'andata degli ottavi di finale contro il Feyenoord: ritorno in programma tra sei giorni a San Siro.

L'Inter torna a essere protagonista in Champions League: dopo l'1-1 sul campo del Napoli nello scontro diretto per lo Scudetto, i campioni d'Italia fanno visita al Feyenoord per il match d'andata degli ottavi di finale.

Il club di Rotterdam, fresco di arrivo di Robin Van Persie sulla panchina, ha eliminato il Milan nel playoff precedente: rossoneri battuti al 'de Kuip' grazie alla rete di Paixao e fermati sull'1-1 a San Siro (goal dell'ex Gimenez in avvio e definitivo pari di Carranza nella ripresa).

Ma dov'è possibile seguire Feyenoord-Inter oggi in diretta tv e streaming? È disponibile anche la visione gratuita dell'incontro?