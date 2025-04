Dove vedere Empoli-Bologna in tv oggi: alle 21:00 cominciano le semifinali di Coppa Italia

Empoli vs Bologna

Empoli e Bologna danno vita questa sera alla prima semifinale d'andata di Coppa Italia: una delle due giocherà la finalissima contro Milan o Inter.

Una prima semifinale di Coppa Italia sorprendente, quella di scena stasera alle 21:00. L'Empoli, che ha eliminato la Juventus nei quarti, affronta nell'andata il Bologna di Italiano, comunque attualmente una delle grandi del campionato italiano dopo la conferma della lotta Champions League anche nella stagione in corso.

Una tra Empoli e Bologna giocherà la finale contro Milan o Inter, seconda semifinale che si giocherà mercoledì 2 aprile, sempre alle 21:00. Nonostante non sia un big match, lo è considerando il livello raggiunto: in palio c'è la possibilità di andare a giocarsi la Coppa Italia.

Come il resto delle partite di Coppa Italia, anche Empoli-Bologna di oggi si può vedere in diretta tv e streaming in chiaro, precisamente sulle reti Mediaset che propongono tutta l'edizione 2024/2025 gratis.