Dove vedere il Derby Lazio-Roma in tv domenica: la partita della Capitale non sarà gratis

Come guardare la partita tra Roma e Lazio, il Derby capitolino, su Sky e Dazn nella serata di domenica 13 aprile 2025? Scopriamolo.

Tre punti per prendersi Roma e continuare a lottare in ottica Champions League. Domenica 13 aprile la Capitale si ferma per il tanto atteso Derby di ritorno tra la Lazio di Baroni e la Roma di Ranieri, a duello per terzo e quarto posto.

Gara più attesa dell'anno, vinta dalla squadra di Ranieri all'andata per 2-0, il Derby Lazio-Roma accende l'Olimpico alle 20:45 di domenica come ultimo match della giornata, in attesa che il turno (il 31esimo) si chiuda lunedì con Napoli-Empoli, quest'ultima importante nella serrata lotta Scudetto tra azzurri e Inter.

Lazio-Roma si può vedere in diretta tv e streaming nella giornata di domenica, ma non gratis. Il Derby, infatti, non è tra le partite live in chiaro per tutti.