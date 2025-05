Dove vedere Crystal Palace-Manchester City in tv oggi: diretta gratis per la finale di FA Cup

La finale di FA Cup live dalle 17:30 di oggi: il Manchester City e il Crystal Palace in campo per sollevare la coppa al cielo di Wembley.

Il solito Manchester City o la sorpresa Crystal Palace? A Wembley, Londra, si assegna la FA Cup, la coppa nazionale calcistica più antica e affascinante del pianeta. Dopo un'intera storia senza trofei d'elite, il Palace può finalmente cambiarla con la finalissima che vede i The Eagles sfidare i Citizens di Guardiola.

In un sabato senza Serie A al pomeriggio, la finale di FA Cup sarà uno degli eventi più visti in territorio italiano, nonostante la presenza dei playoff di Serie B e diversi altri inconrti importanti in giro per l'Europa.

Crystal Palace-Manchester City, tra l'altro, è in diretta tv e streaming gratis e in chiaro per tutti: dalle 17:30 si conoscerà la nuova vincitrice della FA Cup, conquistata nel 2024 dal Manchester United e un anno prima proprio da De Bruyne e compagni.