Gatti Kostic Cremonese Juventus Serie AGetty Images
GOAL

Dove vedere Cremonese-Juventus oggi in tv: non solo Dazn, i canali di stasera su Sky e NOW

Il sabato di Serie A si chiude con la prima partita di Spalletti sulla panchina della Juventus: bianconeri in campo contro la sorpresa Cremonese.

Eccola, la prima partita di Luciano Spalletti come allenatore della Juventus. Dopo l'esonero di Tudor e il successo contro l'Udinese con Brambilla in panchina, tocca all'ex ct dell'Italia guidare i bianconeri per il proseguo della stagione.

Non sarà per nulla facile, però, considerando come la Juventus sia di scena a Cremona contro l'assoluta sorpresa Cremonese, decisa a migliorare ultieriormente il suo grande avvio e avvicinarsi sempre più rapidamente alla salvezza.

C'è comunque grande curiosità per vedere dal vivo la prima partita di Spalletti sulla panchina della Juventus: dove viene trasmessa? Scopriamo tutti canali per seguire la sfida di Cremona in diretta dalle 20:45 di stasera.

  • PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-JUVENTUS

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

    JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kalulu; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Kostic; Vlahovic, Openda. All. Spalletti.

  • LA PARTITA DELLA JUVENTUS SU DAZN

    Come tutta la Serie A anche Cremonese-Juventus di questa sera è disponibile in diretta tv e streaming su DAZN, servizio che nel 2025/2026 propone tutta la Serie A live per gli abbonati.

    Prima e dopo la sfida di Cremona sono disponibili in diretta tramite l'app e il sito di Dazn interviste e approfondimenti a proposito di Cremonese-Juventus, compresi i primi commenti post gara di Luciano Spalletti.

  • CREMONESE-JUVE, I CANALI SU SKY E NOW

    Cremonese-Juventus si può guardare in diretta tv e streaming anche su Sky, Sky Go e NOW.

    Essendo la partita del sabato alle 20:45, Cremonese-Juventus è disponibile live su diversi canali Sky, Sky Go e NOW.

    Per guardare la gara della Juventus con tali abbonamenti, in particolare, basta accedere ai canali:

    • Sky Sport Uno (canale 201)
    • Sky Sport Calcio (canale 202)
    • Sky Sport 4K (canale 213)
    • Sky Sport (canale 251)
  • NON SOLO LA JUVE: LE PARTITE DI OGGI IN TV

    20.00 Feyenoord-Volendam (Eredivisie) - COMO TV

    20.30 New York City-Charlotte (Playoff MLS) - APPLE TV

    20.45 Cremonese-Juventus (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.45 Anderlecht-Mechelen (Campionato belga) - DAZN

    21.00 Liverpool-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

    21.00 Real Madrid-Valencia (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    21.00 Auxerre-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT MIX e NOW

    21.30 Vitoria Guimaraes-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

    22.30 Chicago Fire-Philadelphia Union (Playoff MLS) - APPLE TV

