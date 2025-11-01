Dove vedere Cremonese-Juventus oggi in tv: non solo Dazn, i canali di stasera su Sky e NOW

Eccola, la prima partita di Luciano Spalletti come allenatore della Juventus. Dopo l'esonero di Tudor e il successo contro l'Udinese con Brambilla in panchina, tocca all'ex ct dell'Italia guidare i bianconeri per il proseguo della stagione.
Non sarà per nulla facile, però, considerando come la Juventus sia di scena a Cremona contro l'assoluta sorpresa Cremonese, decisa a migliorare ultieriormente il suo grande avvio e avvicinarsi sempre più rapidamente alla salvezza.
C'è comunque grande curiosità per vedere dal vivo la prima partita di Spalletti sulla panchina della Juventus: dove viene trasmessa? Scopriamo tutti canali per seguire la sfida di Cremona in diretta dalle 20:45 di stasera.