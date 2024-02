La Copa del Rey, competizione nazionale in Spagna, trasmessa in diretta TV e streaming anche in Italia.

Dopo il Mondiale per Club FIFA e la Supercoppa di Spagna, anche la Coppa del Re viene trasmessa in diretta TV e Streaming in Italia. A farlo è Cronache di Spogliatoio che, come avvenuto per le altre due competizioni, dà la possibilità di seguire i match della coppa spagnola tramite il suo canale Youtube. Dopo gli ottavi di finale e i quarti, anche per le semifinali è prevista la trasmissione in diretta gratuita. L'articolo prosegue qui sotto