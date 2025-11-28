Dove vedere Como-Sassuolo oggi in tv, non solo Dazn: i canali su Sky e NOW

Lanciatissimo, il Como di Fabregas spera di migliorare la propria classifica ulteriormente in seguito al 13esimo turno. Questa sera, infatti, la squadra lariana affronta il Sassuolo nell'anticipo del 13esimo turno, con calcio d'inizio fissato per le ore 20:45.
Sesto in classifica con 21 punti conquistati, il Como può agganciare momentaneamente Bologna e Inter al quarto posto, ovvero in zona Champions: dall'altra parte un Sassuolo altalenante, ma comunque nono e con sole quattro lunghezze in meno.
Unica gara di Serie A odierna, come di consueto sarà visibile sia in tv che in streaming: oltre a Dazn, che trasmette l'intero campionato, Como-Sassuolo si può guardare in diretta anche sui canali Sky e NOW.