Dove vedere Como-Sassuolo oggi in tv, non solo Dazn: i canali su Sky e NOW

Sono due i canali scelti per vedere Como-Sassuolo su Sky, Sky Go e NOW.

Questa sera, infatti, la prima partita del 13esimo turno è disponibile in tv su Sky e NOW sui canali 202 e 251 (Sky Sport Calcio e Sky Sport) o in streaming su Sky Go negli stessi numeri.

Oltre a Como-Sassuolo, su Sky e NOW verranno trasmesse anche Milan-Lazio di sabato e Atalanta-Fiorentina di scena domenica.