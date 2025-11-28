Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nico Paz Addai Torino Como Serie AGetty Images
GOAL

Dove vedere Como-Sassuolo oggi in tv, non solo Dazn: i canali su Sky e NOW

Stasera parte il 13esimo turno di Serie A, il Como di Fabregas ospita il Sassuolo di Grosso: il match parte alle 20:45, su Sky, NOW e Dazn.

Pubblicità

Lanciatissimo, il Como di Fabregas spera di migliorare la propria classifica ulteriormente in seguito al 13esimo turno. Questa sera, infatti, la squadra lariana affronta il Sassuolo nell'anticipo del 13esimo turno, con calcio d'inizio fissato per le ore 20:45.

Sesto in classifica con 21 punti conquistati, il Como può agganciare momentaneamente Bologna e Inter al quarto posto, ovvero in zona Champions: dall'altra parte un Sassuolo altalenante, ma comunque nono e con sole quattro lunghezze in meno.

Unica gara di Serie A odierna, come di consueto sarà visibile sia in tv che in streaming: oltre a Dazn, che trasmette l'intero campionato, Como-Sassuolo si può guardare in diretta anche sui canali Sky e NOW.

  • LA DIRETTA DI COMO-SASSUOLO SU DAZN

    DAZN trasmette tutta la Serie A, compresa Como-Sassuolo di questa sera. Dalle 20:45 di oggi si gioca il match tra lariani e neroverdi, con approfondimenti e interviste prima del fischio d'inizio e dopo la conclusione della gara.

    L'app di Dazn presenta Como-Sassuolo live al pari del sito ufficiale del servizio: il match non è in chiaro e gratis, ma disponibile solamente per gli abbonati.

    Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

    • Pubblicità

  • SKY E NOW: I CANALI PER COMO-SASSUOLO

    Sono due i canali scelti per vedere Como-Sassuolo su Sky, Sky Go e NOW.

    Questa sera, infatti, la prima partita del 13esimo turno è disponibile in tv su Sky e NOW sui canali 202 e 251 (Sky Sport Calcio e Sky Sport) o in streaming su Sky Go negli stessi numeri.

    Oltre a Como-Sassuolo, su Sky e NOW verranno trasmesse anche Milan-Lazio di sabato e Atalanta-Fiorentina di scena domenica.

    Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GUIDA TV, LE PARTITE DI OGGI LIVE

    20.30 Borussia Monchengladbach-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW

    20.30 Cesena-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.30 Triestina-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    20.30 Sporting-Gijon-FC Andorra (Segunda Division) - DAZN

    20.45 Como-Sassuolo (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.45 Mechelen-Standard Liegi (Campionato belga) - DAZN

    21.00 Getafe-Elche (Liga) - DAZN

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Como crest
Como
COM