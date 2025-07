Dove vedere Como-Lille in tv oggi: alle 19.30 riparte la stagione dei lariani

Como vs Lille

La squadra di Fabregas affronta in amichevole il Lille allo Stadio Sinigaglia: diretta tv e streaming a partire dalla serata.

Un mercato da urlo, la voglia di alzare l'asticella dopo essere stata la sorpresa della scorsa annata di Serie A 24/25.

Il Como torna in campo a un mese dall'esordio ufficiale nella nuova stagione: si parte con le amichevoli estive in vista dell'esordio in Coppa Italia e nel campionato 2025/2026.

Avversario odierno è il Lille di Bruno Génésio, club francese che nell'ultima stagione di Ligue 1 ha chiuso al quinto posto. Alle 19:30 la diretta del match, che servirà ai tifosi per conoscere i nuovi giocatori e rivedere all'opera i vecchi idoli che tanto hanno emozionato fino a maggio.