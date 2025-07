Dove vedere Chelsea-PSG oggi in tv: la finale del Mondiale in chiaro, stasera si assegna la coppa

La finale del Mondiale per Club si gioca tra PSG e Chelsea: match live gratis in tv e streaming questa sera, si parte alle ore 21:00.

PSG contro Chelsea, Chelsea contro PSG. Mettetele nell'ordine che volete, il discorso non cambia: sono queste le due squadre che questa sera si contenderanno la coppa del Mondiale per Club. Oggi, ore 21:00, la finale del torneo che chiude definitivamente l'annata 2024/2025, tra il team londinese reduce dal successo in Conference League e quello parigino capace di vincere tutto, tra cui la Champions, negli ultimi mesi.

Visibile in tv e streaming in chiaro, Chelsea-PSG vedrà la squadra la Maresca affrontare quella di Luis Enrique con diversi nuovi volti che hanno già preso per mano il team, tra cui ovviamente Joao Pedro. Dall'altra parte, dopo i successi in Champions, Ligue 1, Coppa di Francia e Supercoppa di Francia, il club parigino vuole completare l'opera del 2024/2025 in attesa della Supercoppa Europea prevista a Udine il prossimo agosto contro il Tottenham.

Se nel pomeriggio odierno il grande evento è Sinner-Alcaraz, finale di Wimbledon, qualche ora dopo ad accendere la domenica ci penserà quella del Mondiale per Club tra PSG e Chelsea.