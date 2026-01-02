AFP
Dove vedere Cagliari-Milan in tv oggi: i canali per seguire la sfida di stasera su Sky, NOW e Dazn
Pubblicità
CAGLIARI-MILAN GRATIS QUESTA SERA?
Cagliari-Milan non è tra le partite trasmesse gratuitamente da DAZN, che nel corso della stagione propone alcuni match in chiaro anche per chi non è in possesso dell'abbonamento.
Per seguire Cagliari-Milan sull'app o il sito di Dazn bisogna dunque essere in possesso di uno degli abbonamenti proposti da Dazn, che permettono di vedere l'intera Serie A 2025/2026 in tv o tramite qualsiasi dispositivo che supporti internet e/o l'applicazione ufficiale del servizio.
I CANALI PER GUARDARE CAGLIARI-MILAN OGGI
Oltre a Dazn, Sky e NOW propongono Cagliari-Milan come una delle tre sfide trasmesse nel 18esimo turno.
Diversi i canali per seguire la partita tra Cagliari e Milan in diretta tv e streaming questa sera. In particolare il match odierno è disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i numeri 201, 202, 213 e 251, sia su Sky che su Sky Go e NOW.
Si parte alle 20.45, con collegamento in diretta dalla Sardegna ben prima, così da ascoltare analisi e interviste. Dopo il match, nuovi interventi e dichiarazioni dei protagonisti direttamente dall'Unipol Domus.
- PubblicitàPubblicità
DA QUANTO NON VINCE IL CAGLIARI?
Il Cagliari ha perso quasi tutte le partite giocate contro il Milan a San Siro e in Sardegna, ma viene comunque da due pareggi consecutivi nell'ultima annata. A livello di vittorie, però, bisogna tornare indietro addirittura di un decennio per trovare un successo rossoblù.
Dal 1998 ad oggi, infatti, il Cagliari ha battuto il Milan solamente nel 2017, rendendo la sfida contro i rossoneri il maggiore tabù del nuovo millennio: nove anni fa furono Joao Pedro e proprio mister Pisacane a regalare l'ultima vittoria ottenuta per 2-1 (goal degli ospiti con Lapadula, poi futuro rossoblù).
LE PARTITE DI OGGI, LA GUIDA TV
18.30 Al Ahli-Al Nassr (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
19.45 Gil Vicente-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
20.30 Eibar-Mirandes (Segunda Division) - DAZN
20.45 Cagliari-Milan (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Tolosa-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT MIX e NOW
21.00 Rayo Vallecano-Getafe (Liga) - DAZN
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità