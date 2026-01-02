Dove vedere Cagliari-Milan in tv oggi: i canali per seguire la sfida di stasera su Sky, NOW e Dazn

Oltre a Dazn, Sky e NOW propongono Cagliari-Milan come una delle tre sfide trasmesse nel 18esimo turno.

Diversi i canali per seguire la partita tra Cagliari e Milan in diretta tv e streaming questa sera. In particolare il match odierno è disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i numeri 201, 202, 213 e 251, sia su Sky che su Sky Go e NOW.

Si parte alle 20.45, con collegamento in diretta dalla Sardegna ben prima, così da ascoltare analisi e interviste. Dopo il match, nuovi interventi e dichiarazioni dei protagonisti direttamente dall'Unipol Domus.