Dove vedere Cagliari-Inter in tv oggi: canale Sky e diretta DAZN, come guardare la partita stasera

Cagliari vs Inter

Si chiude il 2024 per Cagliari e Inter: dove si può vedere la partita di Serie A delle 18:00? Tutte le info sulla sfida della Unipol.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Si chiude il 2024 per Cagliari e Inter. Alla Unipol Domus, stadio che ospita le partite dei rossoblù di Nicola, la squadra sarda cerca l'impresa per abbandonare la zona calda. Contro i campioni d'Italia in carica, però, sarà più che dura.

L'Inter chiuderà l'annata prima di volare in Arabia Saudita a giocarsi la Supercoppa Italiana, consapevole che non possa rallentare rispetto a tutte le altre contendenti allo Scudetto che verrà assegnato in primavera.

Sulla carta l'Inter è favoritissima, ma occhio alle sorprese: i tifosi del Cagliari sperano che il team meneghino sia concentrato sulla Supercoppa, così da adagiarsi in terra isolana. Ciò che la squadra di Inzaghi non ha certo intenzione di fare consapevolmente.