Dove vedere Cagliari-Genoa stasera in tv: alle 20.45 comincia la 28esima giornata

Cagliari vs Genoa

Cagliari-Genoa è l'unica partita di oggi in Serie A, visibile sia su Sky che su Dazn questa sera: si comincia alle ore 20.45.

Una partita salvezza importantissima, questa sera, alla Unipol Domus di Cagliari. I padroni di casa di Davide Nicola ospitano il Genoa di Patrick Vieira, nella sfida che apre la 28esima giornata: in palio tre punti essenziali per costruire la permanenza in Serie A.

Il Genoa si trova già a 31 punti, mentre il Cagliari è ancora fermo a 25. Una vittoria esterna dei liguri avvicinerebbe la salvezza e la fatidica quota 40, mentre quella del team sardo permetterebbe di allungare su Empoli, Venezia e Monza in attesa delle partite di quest'ultime tra sabato e lunedì.

Cagliari-Genoa è la prima partita disponibile in diretta tv e streaming, questa sera dalle ore 20:45. Non prevista in chiaro, la sfida si può vedere dietro abbonamento.