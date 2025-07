Dove vedere Cagliari-Galatasaray oggi in tv: seconda amichevole, diretta alle 19:30

Secondo match estivo per il Cagliari di Pisacane, impegnato questa sera contro i Campioni di Turchia del Galatasaray: come vederlo in tv.

Dopo aver battuto l'Ospitaletto, il Cagliari di Pisacanae affronta la prima amichevole importante del suo pre-campionato: alle 19:30 di oggi, infatti, Pavoletti e compagni sfidano il Galatasaray.

Alla Raiffeisen Arena di Linz, in Austria, Il Galatasaray e il Caglari scendono in campo per un'interessante match amichevole in preparazione alla nuova stagione al via oramai tra un mese.

Visibile in tv e streaming alle 19:30, non in chiaro e gratis, Cagliari-Galatasaray si gioca a un mese di distanza dall'avvio della Serie A 2024/2025, quando il team isolano ospiterà alla Unipol Domus la Fiorentina.