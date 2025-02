Dove vedere Cagliari-Lazio in tv oggi: stasera si chiude la giornata su Dazn, scelti i canali su Sky e NOW

Oggi la partita tra Lazio e Cagliari live in tv e streaming, l'ultima del 23esimo turno: caccia a punti salvezza e Champions League.

Punti importantissimi per la salvezza e la Champions League. Il 23esimo turno di Serie A si chiude oggi a Cagliari, con i padroni di casa che ospitano la Lazio: Nicola vs Baroni, per una gara fondamentale dopo i risultati andati in scena venerdì, sabato e domenica.

Stanotte il Cagliari vuole sfruttare i k.o di tutte le squadre alle sue spalle per allontanarsi, mentre la Lazio deve rispondere ai successi delle contendenti alla Champions.

A trasmettere la partita del Cagliari questa sera non è solo Dazn, ma bensì anche Sky, Sky Go e NOW: stasera, ore 21:00, alla Unipol Domus i rossoblù e la Lazio daranno vita all'ultima gara della 23esima giornata.