Dove vedere Bologna-Napoli in tv stasera: oggi si chiude la 31esima giornata di Serie A

Il big match del Dell'Ara tra Napoli e Bologna manda in archivio la 31esima giornata: la partita è in diretta tv e streaming, non in chiaro.

In chiave Scudetto e lotta Champions League, Bologna-Napoli è una delle più importanti partite del 2024/2025. Dopo il pareggio di Inter, Roma, Juventus e Fiorentina, nonchè la sconfitta dell'Atalanta, la gara del Dall'Ara vale tantissimo. Il Napoli vuole provare a portarsi a -1 dall'Inter, fermato dal Parma, in caso di successo a Bologna, mentre i rossoblù potrebbero scavalcare l'Atalanta e prendersi il terzo posto davanti ai tre punti. Non c'è dubbio che Bologna-Napoli di oggi sarà una delle gare più viste della 31esima giornata, che si concluderà proprio questa sera: calcio d'inizio alle 20:45, come di consueto visibile in diretta tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto