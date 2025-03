Dove vedere Bilbao-Roma in tv oggi: stasera il destino giallorosso, non visibile in chiaro e gratis

La Roma si gioca il passaggio ai quarti di finale di Europa League in quel di Bilbao: alle 18:45 la partita in diretta tv e streaming.

Reduce da mesi entusiasmanti con Claudio Ranieri, la Roma prova ad entrare nel lotto delle favorite alla vittoria dell'Europa League. In quel di Bilbao, infatti, stasera la squadra giallorossa è ospite dell'Athletic alle 18:45, quando andrà in scena il ritorno degli ottavi dopo il 2-1 maturato all'Olimpico una settimana fa.

Milioni di tifosi della Roma non vedono l'ora di guardare dal vivo Bilbao-Roma quest'oggi, così da capire se la gara sarà l'ennesimo grande risultato della rinasciata sotto Ranieri.

Non visibile in chiaro e gratis, la partita degli ottavi di Europa League è comunque disponibile in abbonamento questa sera. Come può passare la squadra giallorossa? Pareggiando o vincendo al San Mames.