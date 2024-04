Eliminato Navone, Berrettini gioca la finale dell'ATP 250 di Marrakech: partita contro Carballes Baena in diretta tv e streaming.

Sconfitto Navone nella semifinale dell'ATP 250 a Marrakech, Matteo Berrettini si è qualificato alla finalissima del torneo marocchino.

Nuovamente in top 100, Berrettini ha battuto Navone in tre set. Dopo aver perso il primo, il tennista italiano ha conquistato il secondo e il terzo per 6-3.

Nella finale di Marrakech, ora, Berrettini affronta lo spagnolo Carballes Baena per la quarta volta in carriera (2-1 in favore del tennista romano nei precedenti).