Dove vedere Berrettini-Djokovic in tv alle 15:30: oggi da Doha la diretta del primo turno, è subito durissima

Questo pomeriggio Berrettini e Djokovic si confrontano nel Qatar Open 2025: la gara del torneo si può guardare anche live in tv e streaming.

Sinner non c'è, Matteo Berrettini sì.

A Doha, alle 15:30, il tennista italiano affronta un primo turno dell'ATP subito durissimo visto il confronto con Novak Djokovic. Sorteggiato dalla stessa parte del serbo, Berrettini dovrà fare l'impresa per poter proseguire nella competizione.

Inserito nella parte del tabellone in cui tra l'altro c'è anche Alcaraz, Berrettini sfida Djokovic questo pomeriggio con possibilità di vedere la gara in diretta tv e streaming su Sky e NOW.