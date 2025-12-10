Dove vedere Benfica-Napoli oggi in tv gratis e in chiaro: Conte da Mourinho, in campo alle 21:00

Oltre alla possibilità di abbonarsi gratuitamente per trenta giorni a Prime Video e vedere Benfica-Napoli, la serata odierna dà anche la possibilità di seguire un big match assoluto come Real Madrid-Manchester City su TV8.

Attraverso l'ottavo canale del digitale terrestre o tramite l'app e il sito di TV8 è possibile guardare la partita di Champions League in diretta tv e streaming, gratis e in chiaro per tutti senza alcun abbonamento necessario.