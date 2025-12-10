Getty Images
Dove vedere Benfica-Napoli oggi in tv gratis e in chiaro: Conte da Mourinho, in campo alle 21:00
BENFICA-NAPOLI, DOVE VEDERLA STASERA
Prime Video trasmette in diretta tv e streaming Benfica-Napoli di questa sera.
In esclusiva, il servizio di Amazon propone la partita del Napoli come miglior gara del mercoledì: si gioca alle 21:00, con il team di Antonio Conte che fa visita a quello di Mourinho per la sesta giornata di Champions League.
Come di consueto, Amazon Prime Video ha in esclusiva una partita del mercoledì, di base con una squadra italiana impegnata: stavolta tocca al Napoli.
COME GUARDARE BENFICA-NAPOLI GRATIS
Chi possiede un abbonamento Prime può vedere tranquillamente Benfica-Napoli di oggi semplicemente accedendo a Prime Video e selezionando la partita presente in home o nella sezione sport.
Chi non ha un abbonamento Prime, invece, può attivare la prova gratuita di trenta giorni, con cui può usufruire del servizio Amazon e del catalogo per vedere film, serie tv e dirette sportive senza pagare nulla.
Al termine della prova gratuita l'abbonamento si rinnova mensilmente o annualmente, a meno di una cancellazione prima della conclusione del periodo. Qualora la cancellazione avvenga anche dopo poco tempo, Prime sarà comunque disponibile per trenta giorni.
NON SOLO IL NAPOLI: LA GUIDA TV DI OGGI
18.00 Ternana-Union Brescia (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Potenza-Crotone (Coppa Italia Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.00 Pro Vercelli-Latina (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
18.00 Ravenna-Renate (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 258) e NOW
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Villarreal-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Qarabag-Ajax (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.45 Barcellona-Benfica (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Valerenga-Paris FC (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Benfica-Napoli (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Juventus-Pafos (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Real Madrid-Manchester City (Champions League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Athletic-PSG (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Bruges-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Bayer Leverkusen-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
21.00 Chelsea-Roma (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Atletico Madrid-Bayern (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Manchester United-Lione (Champions League femminile) - DISNEY+
UNA PARTITA IN CHIARO SU TV8
Oltre alla possibilità di abbonarsi gratuitamente per trenta giorni a Prime Video e vedere Benfica-Napoli, la serata odierna dà anche la possibilità di seguire un big match assoluto come Real Madrid-Manchester City su TV8.
Attraverso l'ottavo canale del digitale terrestre o tramite l'app e il sito di TV8 è possibile guardare la partita di Champions League in diretta tv e streaming, gratis e in chiaro per tutti senza alcun abbonamento necessario.
