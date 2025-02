Dove vedere Bellucci-De Minaur domani in tv: ATP Rotterdam, il tennista italiano a caccia della finale

Stasera Bellucci si gioca l'accesso alla finale dell'ATP Rotterdam contro De Minaur: annunciato il canale che trasmette la gara.

Eliminato Berrettini, con Sinner fuori dal torneo di Rotterdam, Mattia Bellucci prova a portare in alto i colori dell'Italia nell'ATP olandese arrivato oramai alle semifinali. Stasera il tennista italiano sfida l'australiano De Minaur con la consapevolezza di potersi qualificare alla finale in caso di vittoria.

Una grande occasione per Bellucci, che dovrà eventualmente superare un numero uno del tennis mondiale come Alcaraz per vincere un importante torneo ATP in questo secondo mese del 2025.

L'esplosione di Sinner ha portato milioni di italiani a diventare adepti del tennis mondiale, decisi a seguire soprattutto ogni evento in cui siano presenti connazionali: ecco perchè anche la partita di Bellucci sarà seguitissima in tv e streaming nella serata di sabato 8 febbraio.