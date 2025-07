Dove vedere Belgio-Italia femminile in tv oggi: cominciano gli Europei, live in chiaro

Belgio vs Italia

Euro 2025 femminile, l'Italia parte sfidando il Belgio: partita in diretta gratis dalle ore 18:00.

Si apre il sipario sull'Europeo femminile 2025. L'Italia di Soncin, inserita nel gruppo B con Spagna, Portogallo e Belgio, sfida proprio quest'ultima nazionale nel primo incontro di scena oggi in Svizzera. Teatro dell'evento è lo Stadio Tourbillon di Sion, scelto per ospitare la gara della Nazionale di Soncin, che cerca riscatto dopo l'ultima deludente edizione della competizione.

Tutte le partite dell'Italia femminile saranno disponibile in diretta tv e streaming in chiaro, a cominciare da quella contro il Belgio. Si parte alle 18:00, con le altre gare azzurre del girone live invece alle 21:00: il 7 luglio è prevista la sfida al Portogallo in quel di Ginevra, l'11 quella contro la Spagna a Berna.

Proprio la Spagna è la squadra favorita per ottenere la vittoria finale al pari di Inghilterra, Germania, Svezia e Francia.