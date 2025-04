Dove vedere Bayern-Inter in tv questa sera: alle 21:00 non ci sarà la diretta in chiaro

Champions, oggi l'Inter in campo contro il Bayern Monaco oggi: diretta tv e streaming in abbonamento, niente da fare per la partita live gratis.

Reduce dal pareggio contro il Parma, l'Inter riparte dalla Champions League. A caccia di ogni trofeo, e ancora in corsa per tutti e tre, la squadra di Simone Inzaghi fa visita al Bayern Monaco martedì 8 aprile, con calcio d'inizio fissato all'Allianz Arena alle ore 21:00. Come il resto delle partite con squadre italiane coinvolte, anche Bayern-Inter non è trasmessa in chiaro in tv e streaming, ma bensì solo in abbonamento: per seguire la partita di questa sera martedì 8 aprile occorre sfruttare la propria sottoscrizione, così da seguire Lautaro Martinez e compagni sul campo dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Bayern Monaco-Inter è disponibile su Sky e NOW: sono stati annunciati i canali che permetteranno la visione della partita in diretta tv e streaming nella serata di oggi (ore 21:00). L'articolo prosegue qui sotto