Dove vedere Barcellona-Inter in tv oggi in chiaro: prima semifinale, le opzioni per guardare la partita (anche in streaming)

Alle ore 21 l'Inter gioca in casa del Barcellona per l'andata delle semifinali di Champions: la sfida di Montjuic è live, gratis o in abbonamento.

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e il sorpasso del Napoli subito in campionato, l'Inter deve ripartire per evitare che tutto crolli definitivamente. Nella serata di mercoledì, infatti, i nerazzurri giocano a Barcellona la prima delle semifinali di Champions League.

Dopo Arsenal-PSG 0-1 decisa da Dembelé, alle 21:00 tocca a Inter e Barcellona scendere in campo per la seconda andata, alla quale seguirà la partita di ritorno in quel di San Siro martedì prossimo.

Barcellona-Inter è la partita più attesa dell'anno per i tifosi nerazzurri (ma non solo), visibile in diretta tv e streaming sia gratis che in abbonamento. Tutti davanti allo schermo per seguire la truppa di Inzaghi in un possibile riscatto o in un ulteriore peggioramento della propria condizione di fine aprile, che rischiano di cambiare completamente le prospettive di gloria stagionale. O salvarle.