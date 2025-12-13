Dove vedere Atalanta-Cagliari oggi in tv: i canali della partita di questa sera, niente diretta in chiaro

Oltre a DAZN, che propone Atalanta-Cagliari in diretta tv e streaming via app e sito ufficiale, la gara di questa sera si può vedere anche su Sky, Sky Go e NOW.

Per vedere la partita tra Cagliari e Atalanta alle 20:45 di questa sera è necessario scegliere uno dei tre canali: Sky Sport Uno, numero 201, Sky Sport Calcio, numero 202, e infine Sky Sport, numero 251.

Prima della partita di Bergamo, così come al termine della stessa, sono previsti approfondimenti e interviste con i protagonisti dell'incontro.