Atalanta BC v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Dove vedere Atalanta-Cagliari oggi in tv: i canali della partita di questa sera, niente diretta in chiaro

Cagliari e Atalanta si affrontano a Bergamo per l'ultima partita del sabato: rossoblù reduci dalla vittoria contro la Roma, la Dea ha avuto la meglio sul Chelsea in Champions League.

  • ATALANTA-CAGLIARI IN CHIARO?

    Dazn propone alcune partite in chiaro per tutti nel corso dell'annata, ma non Atalanta-Cagliari.

    Per vedere la partita tra Cagliari e Atalanta, dunque, è necessario avere un abbonamento a Dazn, Sky o Now.

  • I CANALI PER ATALANTA-CAGLIARI

    Oltre a DAZN, che propone Atalanta-Cagliari in diretta tv e streaming via app e sito ufficiale, la gara di questa sera si può vedere anche su Sky, Sky Go e NOW.

    Per vedere la partita tra Cagliari e Atalanta alle 20:45 di questa sera è necessario scegliere uno dei tre canali: Sky Sport Uno, numero 201, Sky Sport Calcio, numero 202, e infine Sky Sport, numero 251.

    Prima della partita di Bergamo, così come al termine della stessa, sono previsti approfondimenti e interviste con i protagonisti dell'incontro.

  • LE PARTITE DI OGGI: LA GUIDA TV

    18.00 Parma-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    18.00 Flamengo-Pyramids (Coppa Intercontinentale) - DAZN e FIFA+

    18.00 Ternana-Roma (Serie A femminile) - DAZN

    18.30 Burnley-Fulham (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

    18.30 Bayer Leverkusen-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT UNO e NOW

    18.30 Barcellona-Osasuna (Liga) - DAZN

    19.00 Metz-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT MAX e NOW

    19.30 Cesena-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 PSV-Heracles (Eredivisie) - COMO TV

    20.45 Atalanta-Cagliari (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.45 Anderlecht-Sint Truiden (Campionato belga) - DAZN

    21.00 Arsenal-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW

    21.00 Getafe-Espanyol (Liga) - DAZN

    21.00 Falkirk-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV

    21.30 Sporting-AFS (Campionato portoghese) - DAZN

0