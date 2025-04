Dove vedere Aston Villa-PSG in tv oggi: su Sky e NOW in palio la semifinale

Dopo il 3-1 di Parigi si riparte da Birmingham: scelto il canale che trasmette la partita di stasera tra Aston Villa e PSG.

Zitto zitto, con una quantità di proclami anni luce lontana rispetto al passato, il PSG si avvicina alla semifinale di Champions League. Dopo aver vinto la Ligue 1, la squadra di Kvaratskhelia ha superato 3-1 l'Aston Villa nel quarto d'andata, risultando favorita per la qualificazione che si deciderà questa sera a Birmingham.

Nella città dei Black Sabbath, infatti, si riparte dalla vittoria del PSG in quel del Parco dei Principi che ha avvicinato il team francese alla semifinale.

L'Aston Villa, però, ha dimostrato di poter battere chiunque e di sapere rimontare: per questo la partita di stasera sarà accesissima, da seguire tutto d'un fiato in diretta tv su Sky e NOW, servizi che hanno annunciato i canali per trasmettere la gara dalle ore 21:00.