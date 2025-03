Dove vedere Argentina-Brasile in tv martedì notte: la grande sfida all'1:00, non gratis

Il Brasile ospite dell'Argentina a Buenos Aires, si gioca per le qualificazioni al prossimo Mondiale: partita in diretta tv anche in Italia.

Il momento tanto atteso da argentini, brasiliani e da tutti gli amanti del calcio, è nuovamente arrivato. Per le qualificazioni Mondiali, girone sudamericano, l'Argentina affronta il Brasile all'Estadio Monumental di Buenos Aires nella notte italiana tra martedì 25 e mercoledì 26 marzo. Dopo quattro partite senza vittorie contro l'Argentina, il Brasile spera di invertire la rotta, mentre i padroni di casa potrebbero qualificarsi ufficialmente al Mondiale in caso di successo e risultati favorevoli sugli altri campi del gruppo sudamericano di qualificazone. Sempre seguitissima in tv, Argentina-Brasile (calcio d'inizio all'1:00 di notte) è visibile in pay per view: chi vorrà vedere la partita del girone sudamericano dovrà acquistare l'evento, disponibile anche in streaming. L'articolo prosegue qui sotto