Dove vedere Albania-Serbia in tv stasera: oggi la terza partita per i Mondiali, diretta gratis

Continua il cammino di qualificazione al Mondiale per l'Albania di Sylvinho dopo i tre punti nelle prime due gare: oggi sfida la Serbia.

Al Mondiale dopo l'Europeo? L'Albania sogna il torneo 2026, allargato a 36 squadre e previsto in Messico, Stati Uniti e Canada.

Per farlo dovrà arrivare prima, davanti alla favorita Inghilterra, o al massimo seconda, con la possibilità di confrontarsi con i playoff. Stasera il terzo match del girone K, quello contro una Serbia anch'essa in lotta per essere la prima contendente della formazione britannica.

Alle 20:45 odierne, al pari delle altre partite di qualificazioni Mondiali, Albania-Serbia è trasmessa in diretta tv e streaming sia gratis, che in abbonamento. Nonostante non sia stata confermata UEFA.tv per le gare europee, la sfida degli uomini di Sylvinho è comunque disponibile alla visione in chiaro.