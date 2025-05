Dove vedere l'Albania in tv a giugno: le qualificazioni Mondiali gratis e in chiaro

Nei primi giorni di giugno l'Albania di Sylvinho gioca due nuove partite di qualificazione al Mondiale 2026: punti fondamentali in palio.

Dopo aver raggiunto la qualificazione all'Europeo per la seconda volta, l'Albania cerca di andare oltre la storia e diventare leggenda: a giugno 2025, così come nelle altre finestre annuali, il team rossonero proverà ad ottenere il pass per i Mondiali 2026 previsti in Messico, Canada e Stati Uniti.

L'Albania, inserita nel gruppo della favoritissima Inghilterra, affronta Serbia e Lettonia nelle due partite di giugno: previste sabato 7 e martedì 10 giugno, le partite primaverili di qualificazione al Mondiale del prossimo anno saranno visibili in diretta tv e streaming anche in Italia, dove sono presenti circa mezzo milioni di cittadini provenienti da Tirana e dalle maggiori città del paese.

Dopo una vittoria e una sconfitta nelle prime due gare, l'Albania proverà a mettere pressione all'Inghilterra e a tenersi stretto il secondo posto che potrebbe comunque valere un'altra chance di qualificazione.