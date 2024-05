Finale di Conference League: dove vedere Olympiacos-Fiorentina in tv, in chiaro e in streaming

Tutte le informazioni per seguire Olympiacos-Fiorentina, finale di Conference League, in diretta TV, in chiaro e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Di sicuro un gruppo che passerà alla storia, quello di Vincenzo Italiano, che però adesso vuole coronare il suo percorso con una vittoria: Olympiacos-Fiorentina è la finale di Conference League. I greci hanno eliminato a sorpresa l'Aston Villa in semifinale e, da outsiders, si presentano nell'atto conclusivo della competizione vincere il loro primo trofeo internazionale. I viola, invece, sono alla seconda finale di Conference League consecutiva, dopo quella persa nella passata stagione contro il West Ham. In questa pagina troverete tutte le informazioni per seguire Olympiacos-Fiorentina, finale di Conference League, in diretta TV, in chiaro e in streaming. L'articolo prosegue qui sotto