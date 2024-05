La Fiorentina sfida l'Olympiacos nella finalissima di Conference League: ecco in quale stadio si svolgerà la partita.

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo per affrontare quella che rischia assolutamente di andare agli archivi come una delle notti più importanti di tutta la sua storia.

La squadra di Vincenzo Italiano, infatti, affronterà l'Olympiacos nella finalissima di Conference League.

Dopo la sconfitta di un anno fa contro il West Ham, la viola architetta un nuovo assolto al trofeo continentale: ma dove si giocherà la finale di Conference League?