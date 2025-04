Barcellona vs Inter

Andata della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter in programma in Spagna: al 'Camp Nou' o al 'Montjuic'?

Così come accadde nel 2010, sarà ancora Barcellona-Inter in semifinale di Champions League: primo atto in Spagna, col ritorno che invece si disputerà a San Siro sei giorni più tardi.

Un incrocio suggestivo per i nerazzurri, che riporta alla mente la leggendaria cavalcata di quindici anni fa conclusa col 'Triplete', allo stato attuale delle cose ancora possibile nella stagione in corso.

Ma quale sarà lo stadio sede di Barcellona-Inter? Il 'Camp Nou' o il 'Montjuic'?