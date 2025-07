Dove può andare Insigne da svincolato: rebus Lazio, occhio a Fiorentina, Parma e Udinese

Sarri in pole per riabbracciare Insigne alla Lazio, ma il blocco del mercato complica la suggestione. L'ex Napoli piace anche a Fiorentina, Parma e Udinese.

La rivoluzione messa in atto dal Toronto, nel tam tam dei 'tagli' (vedi quello di Federico Bernardeschi), ha portato fuori dal progetto anche Lorenzo Insigne.

L'ex capitano del Napoli - svincolato - ha fatto rientro in Italia, dove è tornato per restare: stop all'esperienza vissuta in Canada, ora è tempo di misurarsi nuovamente con la Serie A e provare a convincere Gattuso - che lo ha allenato sotto al Vesuvio - a reinserirlo nel giro della Nazionale.

Ma dove può andare Insigne? Quale sarà la sua prossima squadra?