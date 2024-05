L'allenatore ha risolto consensualmente il suo contratto col Brighton: ora per lui possono aprirsi molte strade.

Roberto De Zerbi lascia la panchina del Brighton. L'annuncio ufficiale è arrivato un po' a sorpresa sabato 18 maggio con un comunicato del club inglese.

Adesso per il tecnico italiano, tra i più apprezzati in Europa, si aprono moltissimi scenari in vista della prossima stagione.

Nessun club ha pagato la clausola rescissoria da 12 milioni di euro, bensì De Zerbi ed il Brighton hanno trovato un accordo per risolvere consensualmente il contratto.