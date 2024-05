Dove può allenare Allegri dopo la Juventus: dal Napoli all'Arabia Saudita

Il tecnico livornese, esonerato dalla Juventus, ora è chiamato a programmare il proprio futuro: di seguito tutte le opzioni possibili.

Dopo un'esperienza complessiva di otto anni, dal 2014 al 2019 e dal 2021 al 2024, la Juventus e Massimiliano Allegri si separano in via definitiva.

Il tecnico livornese, infatti, è stato esonerato dal club bianconero nella giornata di venerdì 17 maggio, esattamente due giorni dopo la conquista della Coppa Italia a Roma contro l'Atalanta. In altre parole l'ultimo di trofeo di 12 complessivi vinti da Allegri all'ombra della Mole.

Ora, però, è tempo di guardare al futuro, sia in casa bianconera che per lo stesso tecnico, chiamato a definire il prossimo futuro nelle settimane che verranno. Andiamo dunque a scoprire dove potrebbe allenare Allegri in futuro?