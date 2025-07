Dove giocherà Pinamonti? Mancato riscatto del Genoa, ritiro estivo col Sassuolo e Premier League: futuro da scrivere

Dopo il mancato riscatto del Genoa, Andrea Pinamonti è tornato al Sassuolo ma ha un ingaggio pesante: permanenza o addio? Piace a Brentford e West Ham.

Il talento di Andrea Pinamonti, spesso e volentieri, divide.

C'è chi lo reputa un profilo dalle potenzialità notevoli e chi, invece, ragiona nell'ottica di promesse a 26 anni disattese.

Nel frattempo i fatti dicono che il Genoa non lo ha riscattato, portando l'attaccante scuola Inter a rientrare al Sassuolo (che nel 2022 lo acquistò dai nerazzurri per 20 milioni): ma per restarci o con le valigie in mano? Che ne sarà del suo futuro?

L'articolo prosegue qui sotto

Da una parte l'ingaggio pesante rende complicata la permanenza in Emilia, dall'altra però i neroverdi nell'anno del ritorno in A si ritrovano in rosa una punta di valore su cui potrebbero far affidamento.

E sullo sfondo? Le sirene della Premier, con un possibile approdo in Inghilterra ad allettare il ragazzo e rendere ulteriormente intricato il rebus legato al futuro di Pinamonti (al Mapei Stadium 72 presenze e 17 goal).