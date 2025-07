Serie C

L'Inter ha confermato la nascita della formazione Under 23 che parteciperà al campionato di Serie C, Vecchi allenatore. Svelato anche lo stadio che ospiterà le partite casalinghe.

Tutto confermato, ora è anche ufficiale: nasce l'Inter Under 23.

I nerazzurri diventano la quarta squadra italiana ad avere una formazione B dopo Juventus, Atalanta e Milan.

L'Inter Under 23 ha scelto l'allenatore, ma anche lo stadio in cui giocherà le partite casalinghe. E parteciperà al prossimo campionato di Serie C.

Di seguito tutte le informazioni sulla seconda squadra dell'Inter.