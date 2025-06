Dove giocherà Gyokeres? Juventus e le big di Premier League sull'attaccante dello Sporting: clausola e quanto costa

Gyokeres è tra i più cercati sul mercato, così parla del futuro: "Tante voci false". Lo Sporting Lisbona alza il muro.

Tra i protagonisti sul mercato nell'estate 2025 ci sarà sicuramente Victor Gyokeres, centravanti dello Sporting Lisbona reduce da una clamorosa stagione con più goal segnati che partite giocate.

Rendimento che ovviamente non è passato inosservato ed ha acceso i riflettori di tante grandi squadre in giro per l'Europa, soprattutto in Premier League ma non solo.

Anche la Juventus ad esempio è interessata allo svedese visto che dovrà fare un grande colpo in attacco considerando la probabile (ma non certa) partenza di Dusan Vlahovic.

Ci sono novità per Gyokeres; del suo futuro ha parlato il presidente dello Sporting, Varandas, mandando un chiaro messaggio a chi lo vuole ma anche lo stesso giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i social. Le ultime sul suo futuro e dove può giocare il prossimo anno.